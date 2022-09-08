Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вступил в силу приговор бывшему главк отдела правового обеспечения распорядительной дирекции мингосимущества Свердловской области Максиму Титову. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор вынес Октябрьский райсуд ещё 25 августа. Как пишет Накануне. Ru, гражданину вменяли присвоение или растрату в составе группы лиц в особо крупном размере. Суд назначил ему четыре года условно с двухлетним испытательным сроком. 6 сентября приговор вступил в силу.

Суд учёл явку Титова с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию всего преступления, а также изобличению и уголовному преследованию иных соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, коррупционный скандал вокруг свердловского мингосимущества возник в 2017 году. В коррупции заподозрили и теперь уже бывшего министра Алексея Пьянкова.