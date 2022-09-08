Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге 8 сентября отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда, организованной войсками нацистской Германии и её сателлитов. О важной и трагической дате высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что 8 сентября 1941 года началась блокада города, продлившаяся почти 900 дней. Губернатор отметил, в каких условиях пришлось выживать ленинградцам в то время: бомбёжки, обстрелы, голод и холод.

Женщина везет умершего в дни блокады Ленинграда

«Казалось — невозможно существовать в этом аду. Но город жил. Мировая история не знала подобных примеров массового героизма. В школах продолжались занятия. В филармонии под залпы орудий отозванные с передовой музыканты исполняли 7-ю симфонию Шостаковича. Предприятия обеспечивали нужды не только Ленинградского фронта, но и отправляли оружие на Большую землю», — заявил Беглов.

По словам Беглова, современники должны сохранить память о блокадниках и передавать её потомкам. Также помогают это делать мемориалы, музейные выставки, памятные доски.

«Сегодня для всех ленинградцев, петербуржцев особенная дата, день памяти. В этот день 81 год назад вокруг нашего города сомкнулось блокадное кольцо, — написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. — Мужеству и стойкости мы говорим спасибо. Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!».

Между тем главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погодная обстановка была 8 сентября 1941 года. Как и в этом году, тогда в Ленинграде было холодно, всего +7 градусов ночью и +14 градусов днём. Колесов отметил, что сегодняшняя погодная обстановка позволяет понять, в каких температурных условиях жили в начале блокады.

Отметим, что в Петербурге запланировано множество памятных мероприятий. Они начнутся с традиционных возложений цветов и венков на городских кладбищах и у мемориалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге заложат будущий памятник медикам блокадного Ленинграда