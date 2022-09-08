Абакан, , 09:29 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления школьников в Хакасии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Школьная столовая Educaltai.ru

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с жалобами на отравление обратились учащиеся Абаканской средней школы №20.

Сотрудники ведомства в связи с этим приступили к расследованию причин и условий возникновения случаев заболевания, проведению проверочных мероприятий с отбором проб.

«По результатам надзорных мероприятий при наличии основании будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

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