Владивосток, 8 сентября 2022, 09:34 — REGNUM Туристический чартерные авиарейсы в Якутск появятся в конце ноября. Об этом заявила на VII Восточном экономическом форуме глава «Ростуризма» Зарина Догузова телеканалу «Якутия 24».
Читайте также: Чартерные рейсы в Чечню запустят с 10 июня
При поддержке «Ростуризма» туристические перелёты начнёт компания «Интурист». Часть стоимости билета якутянам компенсируют. Рейсы будут включены в комплексный тур.
Как сообщало ИА REGNUMM, в июне запустили чартеры в Чечню. Востребованность таких перелётов доказали сами туристы, констатировала тогда Зарина Догузова.