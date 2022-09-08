Владивосток, 8 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Туристический чартерные авиарейсы в Якутск появятся в конце ноября. Об этом заявила на VII Восточном экономическом форуме глава «Ростуризма» Зарина Догузова телеканалу «Якутия 24».

Tourexpi.com Чартер

Читайте также: Чартерные рейсы в Чечню запустят с 10 июня

При поддержке «Ростуризма» туристические перелёты начнёт компания «Интурист». Часть стоимости билета якутянам компенсируют. Рейсы будут включены в комплексный тур.

«Мы компенсируем половину стоимости расходов для того, чтобы перелеты для туристов были дешевле и удобнее. Стоимость путешествия обойдется в 2-2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной поездке», — отметила Зарина Догузова.

Как сообщало ИА REGNUMM, в июне запустили чартеры в Чечню. Востребованность таких перелётов доказали сами туристы, констатировала тогда Зарина Догузова.