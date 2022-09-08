Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области разработает новые меры поддержки врачей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики,

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Отмечается, что дефицит врачей в регионе сохраняется, несмотря на уже существующие меры поддержки. В частности, медики на Урале имеют право на подъёмные и жилищные сертификаты при переезде на работу в отдаленные территории.

Предполагается, что новые меры поддержки будут включать ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов в первый год их работы. Размер такой выплаты может составить 5 тыс. рублей. Кроме того, возможны выплаты врачам дефицитных специальностей и медикам, которые работают более чем в 300 километрах от Екатеринбурга.