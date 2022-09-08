Владивосток, 8 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае намерены открыть производство электротехнического оборудования под потребности энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока и занять таким образом нишу, освободившуюся в связи с уходом иностранных производителей электротехнического оборудования. Переговоры об этом в рамках Восточного экономического форума провели губернатор региона Виктор Томенко и генеральный директор АО «Электрозавод» Леонид Петухов, сообщает пресс-служба губернатора.

ИА REGNUM ВЭФ

Леонид Петухов проинформировал Виктора Томенко края о том, что в настоящее время формируется бизнес-план по реализации инвестиционного проекта, ведется подбор территории для размещения производственной площадки. Компания «Электрозавод» выпускает электротехническое оборудование под брендом ERSO.

«С учетом последних событий принципиально важным для нашей компании является достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Мы очень активно развиваемся, производство трансформаторов мы дополняем производством вторичного оборудования, устройств релейной защиты и в этой логике открываем сборочные производства по всей стране. Хотим открыть такое производство в Алтайском крае.

Инвестиции составят порядка 1 миллиарда рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест — с учетом коэффициента семейственности это будет означать получение дохода более чем для тысячи жителей Алтайского края. Предприятие станет экологически нейтральным, никаких выбросов во внешний мир не будет», — рассказал Леонид Петухов.

Руководство АО «Электрозавод» поблагодарило Виктора Томенко за поддержку инвестиционного проекта. Краевые власти помогут в привлечении специалистов на новое производство, в том числе по программе «Профессионалитет». По словам Леонида Петухова, открытие новой производственной площадки может состояться уже через год.

Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стартовал 5 сентября во Владивостоке. Он пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Своё участие подтвердили представители 40 стран. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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