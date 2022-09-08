Краснодар, 8 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты продлён для аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика до 16 сентября, об этом сообщили 8 сентября в региональном оперативном штабе.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

Росавиация продлила ограничения на полёты для 11 аэропортов юга и центра России, в том числе и для трёх аэропортов Кубани.

«Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — уточнили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста действует с 24 февраля.