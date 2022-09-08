Вашингтон, 8 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Почти 750 мигрантов погибли с 1 октября прошлого года по сегодняшний день на южной границе США, сообщает со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны 7 сентября CNN.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

По данным ведомства, за нынешний финансовый год, который начинается 1 октября, на южной границе погибли 748 человек, что значительно больше, чем годом ранее, когда число погибших достигло отметки в 557 человек.

Реальное число погибших, вероятно, выше, поскольку тела находят и представители других агентств США, работающих на границе.

Согласно статистике пограничной службы США, в последние годы количество смертей на границе резко возросло. В 2020 году агентство сообщило о 247 смертях, а годом ранее — о 300 погибших.

В июле нынешнего года американские пограничники произвели более 181 тыс. арестов на южной границе США. На данный момент в этом финансовом году они сообщили о более чем 1,94 млн подобных случаях. При этом за весь 2021 год подобных инцидентов было зарегистрировано 1,73 млн, а годом ранее —чуть более 458 тыс.