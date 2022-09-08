Сеул, 8 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Южная Корея занимает четвертое место в мире по объёму экспорта электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

В 2021 году объём поставок электромобилей из Южной Кореи составил $7 млрд, что на 112,2% больше, чем в 2019 году.

В топ-3 вошли Германия ($28,8 млрд), США ($10,1 млрд) и Китай ($10 млрд).

По объёму импорта Южная Корея занимает 14-е место в мире с показателем $2,1 млрд. Первое место заняла Германия ($17,7 млрд). За ней следуют США ($9,1 млрд), Великобритания ($8,9 млрд) и Франция ($7,3 млрд.

Канада расположилась на 9-м месте, Китай — на 10-м месте.