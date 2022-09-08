Кишинёв, , 09:25 — REGNUM Газпром вправе прекратить поставлять газ в Молдавию с 1 октября из-за неисполнения обязательств молдавской стороной по проведению аудита. Об этом на радио Vocea Basarabiei сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Помимо платежей, которые мы осуществляем каждый месяц 20-го числа, выплаты аванса при поддержке правительства, нам удается выполнить это требование, есть также протокол, подписанный в прошлом году, с аспектами, связанными с аудитом. Газпром требует завершить эту проверку до 1 октября, что невозможно», — сказал Чебан.

Он отметил, что продолжение поставок голубого топлива останется на усмотрение российской стороны. Если они продолжатся, то в следующем месяце цена на газ должна снизится, так как будет рассчитываться по формуле для зимнего периода .

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки.

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