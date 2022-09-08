Оренбург, , 09:24 — REGNUM На участие в конкурсах XV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» заявлено 598 фильмов. Об этом сообщили в минкультуры Оренбуржья.

Кинолента Abali.ru

Фестиваль пройдёт в Оренбурге с 14 по 19 октября. Для участия в Открытом российском конкурсе «Сплетённые параллели» заявлено 157 картин. Ещё 234 фильма вошли в селекцию конкурса короткого метра «ШАГ», Для участия в международном конкурсе рассматривались207 фильмов.

«Кинофестиваль является одним из самых ярких и значимых культурно-массовых мероприятий в Оренбуржье. Он — четвертый фестиваль в мире, проводимый ежегодно в России и объединяющий культуры Европы и Азии, обращая внимание зрителя на проблемы «национального» и «интернационального» характера в современном кино», — отметили в министерстве культуры.

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