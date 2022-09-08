Тунис, , 09:29 — REGNUM В регионе Северной Африки выросло число случаев торговли людьми через интернет-площадки. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, с таким заявлением выступило в своём отчёте Управление по борьбе с торговлей людьми в Тунисе.

Рабы Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте отчёта сообщается о растущих рисках киберторговли людьми в свете того, что это явление недостаточно изучено с юридической точки зрения.

Как отметила представитель Управления по борьбе с торговлей людьми Рауда Аль-Обайди в интервью Al-Araby-al-Jadid, за 2022 год мониторинг выявил 1100 случаев торговли людьми. Более 50% случаев приходится на женщин, также отмечаются случаи торговли детьми и нелегальными мигрантами, отметила она.

«(Ситуация) требует международных подходов и более тесного сотрудничества между международными органами и правительствами, поскольку усилий отдельных стран недостаточно. Приток мигрантов всех категорий делает их уязвимыми и делает их легкой добычей для организаций, преследующих незащищенных людей», — заявила Рауда Аль-Обайди.