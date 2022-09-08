Москва, 8 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Москвичи считают самыми красивыми станциями столичного метрополитена «Маяковскую» (18%). «Площадь Революции» (12%) и «Новослободскую» (8%). Об этом свидетельствуют данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Станция метро «Маяковская»

По мнению 7% опрошенных, самая красивая станция метро Москвы «Комсомольская». 6% назвали «Киевскую». 3% — «Арбатскую», 2% — «ВДНХ».

Также в рейтинг самых красивых станций вошли «Белорусская», «ЦСКА», «Парк Победы», «Курская», «Театральная», «Славянский бульвар» и «Трубная» (по 1%). 4% считают, что каждая станция метро хороша по-своему.

Опрос проведён 26 августа —6 сентября 2022 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2024 года в Москве будет построено 27 новых станций метро.

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