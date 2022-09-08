Джакарта, 8 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Полиция в Индонезии назвала шесть человек подозреваемыми после блокировки служебного автомобиля мэра Чилегона во время демонстрации против повышения цен на топливо в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

В стране не раскрыли личности шестерых подозреваемых, лишь заявили, что подозреваемые задержаны.

Полиция не запрещала демонстрацию, но призвала участников акции протеста к мирным действиям.

Ранее полиция Индонезии арестовала восемь студентов во время демонстрации против роста цен на топливо в Макассаре.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки студентов из ряда университетов Индонезии начали прибывать, чтобы провести демонстрацию против повышения цен на топливо перед комплексом парламента.

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