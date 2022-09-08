Лондон, 8 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Животные в океанариум в британском городе Саутенд-он-Си, который расположен на востоке Англии, могут быть усыплены из-за невозможности содержать их на фоне энергетического кризиса. Об этом 8 сентября рассказал владелец океанариума Филип Миллер в беседе с телеканалом ITV.

Zac Wolf Океанариум

Как отметил Миллер, в результате рекордного увеличения цен на электроэнергию содержание животных вырастет до £750 тыс. ежегодно.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом», — сказал он.

Помимо этого, бизнесмен уточнил, что в других зоопарках страны также наблюдается подобная же ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуск кампании, нацеленной на призыв к гражданам снизить потребление электроэнергии, рассматривает правительство Великобритании.