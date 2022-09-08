Пермь, 8 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Перми реконструкцию большого зала и фойе Театра-Театра в Перми перенесли на 2024 год. Первоначально работы планировали провести в 2022 году, сообщают СМИ.

Театр

Сроки сдвинули из-за затянувшейся экспертизы. От ремонта в 2023 году отказались из-за юбилея города, в связи с которыми театр будет загружен мероприятиями. Напомним, город отметит 300 лет.

Предполагается, что в зрительном зале в полтора раза увеличится число мест, улучшится акустика, изменится планировка.

В настоящее время осуществляется текущий ремонт. Обновляется фасад здания и малая сцена.