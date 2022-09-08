Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Дождливые дни в Петербурге подходят к концу, однако температура воздуха всё также будет ниже климатической нормы, предупредил 8 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Горожане у фонтана у Адмиралтейства Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в четверг, 8 сентября, несмотря на повышенное атмосферное давление, в небе над Северной столицей вновь появятся принесённые северными ветрами поля облаков и местами пройдут небольшие дожди.

«При этом температурные показатели останутся существенно, на четыре-пять градусов, ниже климатической нормы», — добавил он.

По прогнозу, температура воздуха в городе на Неве будет в районе +10…+12 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

«В пятницу без осадков и на два-три градуса теплее», — заметил синоптик.

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