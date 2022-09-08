Москва, 8 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Запад опускает уровень жизни собственного населения с целью перегруппировки для дальнейшего противостояния с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Что говорится? «Ништяк, сейчас мы поморозим европейцев, они все взгрустнут и снова начнут нас любить» . Ну извините, я рад буду, если это будет, но я на секунду не думаю, что это будет так. Одной из стратегических задач американцев — это ослабление Европы. Одна из стратегических задач самой Европы — уйти от этой комфортно-апризной женщины или мужчины, за большую зарплату будут работать мало к чему-то другому», — заявил Кургинян.

Если ранее в Европе говорилось, что настоящий европеец — это тот, кто принимает ванну дважды в день, то теперь говорится, что настоящий европеец мыться не должен, а должен обтираться полотенцем, отметил Кургинян. А это значит, что потом населению разрешат мыться раз в неделю и это будет воспринято как «великое завоевание». И за эти «завоевания» европейцы будут поддерживать свою же власть, которая их опустила в борьбе с Россией.