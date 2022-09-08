Донецк, , 09:26 — REGNUM Обстрелы со стороны киевских боевиков привели к ранениям пяти мирных жителей Донецкой Народной Республики. Таковы данные за минувшие сутки, сообщает 8 сентября штаб территориальной обороны ДНР.

Осколок снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

Уточняется, что за сутки с 08:00 7 сентября до 08:00 8 сентября пять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ. Пострадавшие есть в Кировском районе Донецка, в Горловке и Никольском.

В Донецке один человек пострадал из-за того, что наступил на мину ПФМ-1 («Лепесток»), сброшенную киевским боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, за утро 8 сентября боевики уже трижды обстреляли Донецк из артиллерии. Снаряды выпущены в 07:50, 08:35 и 08:40 по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам соответственно.

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