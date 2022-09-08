Симферополь, 8 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 16 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта 8 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 16 сентября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты в Крым и в ещё десять российских аэропортов действуют с 24 февраля. В регионе констатировали снижение туристического потока в летние месяцы на 19% по сравнению с 2021 годом, причина — в отсутствии авиасообщения с полуостровом.