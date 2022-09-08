Тутаев, Ярославская область, , 09:21 — REGNUM По факту загрязнения реки Рыкуши в Тутаевском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Тутаевской межрайонной прокуратуре.

Окрасившаяся в чёрный цвет Рыкуша yarnews.net

«В связи с причинением вреда памятнику природы «Зеленая зона р. Рыкуша» межрайонной прокуратурой в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в орган дознания направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в МО МВД России «Тутаевский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ. В настоящий момент лица, виновные в загрязнении реки, устанавливаются в ходе предварительного расследования», — рассказали в Тутаевской межрайонной прокуратуре.

При этом в ведомстве уточнили, что завод мороженого «Айсберри-ФМ» из списка возможных виновников исключён. В ходе проверки нарушений в работе очистных сооружений предприятия не выявлено.

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