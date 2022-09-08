Белгород, , 09:19 — REGNUM Социально значимые объекты, попавшие в зону отключения из-за аварии на подстанции, оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения. Об этом 8 сентября в своём канале в Telegram сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам замгубернатора, в 00:40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции «Южная» из-за короткого замыкания. Детские сады, школы и другие социальные учреждения оперативно перевели на резервные схемы электропитания.

«Аварийно-восстановительные бригады завершают работы по переводу бытовых потребителей на резервные схемы. Силы и средства для восстановительных работ в полном объёме имеются в наличии. В настоящее время уже ведутся пуско-наладочные работы. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено», — уточнил Константин Полежаев.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария обесточила район Харьковской горы Белгорода, без света также остались пригородные посёлки Дубовое и Майский.