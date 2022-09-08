Владивосток, , 09:16 — REGNUM На полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и правительством Сахалина подписано соглашение о развитии и продвижении туристических проектов Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Продвигать туризм на Курилах будут как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Курильские острова — место, где нужно обязательно побывать. Будем прикладывать все усилия, чтобы они стали доступны для российского путешественника с разным уровнем дохода, создавать необходимые условия. Но любое развитие островов должно учитывать бережное отношением к уникальной природе, экологии Курил», — прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, в сложившихся международных условиях, когда из-за санкций произошёл разворот на Восток, Дальний Восток России получил новые вызовы и возможности, об этом на брифинге по итогам VII Восточного экономического форума сказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.