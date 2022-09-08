Якутск, , 09:18 — REGNUM В селе Бютейдях в Магино-Кангаласском районе Якутии 8 сентября торжественно запустили газовую линию. На запуск сетей в работу приехал министр энергетики России Николай Шульгин, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

Читайте также: Министр энергетики России приехал в Якутию

Он пояснил, что это село первым заявилось в программу социальной газицифкации из Мегино-Кангаласского района. Сейчас в населённом пункте газифицированы уже 150 домов, ещё 220 участков подключены к газовой сети.

«Созданы все условия для полной газификации Бютейдяха. Это стало возможным благодаря поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по социальной газификации. Вдвойне радостно, что это событие совпало с 55-летием газификации республики и 100-летием Якутии», — отметил Айсен Николаев.

Он поздравил жителей населённого пункта с долгожданной газификацией.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства энергетики России Николай Шульгинов находится в Якутии с рабочей поездкой. Он будет присутствовать на запуске двух подстанций и проведёт заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.