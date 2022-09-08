Бичурский район, Бурятия, , 09:15 — REGNUM В Бурятии пожарные ликвидировали возгорание в Бичурской средней школе №3. Сигнал о происшествии поступил рано утром 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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На место происшествия выехали три пожарных отделения пятого Бичурского отряда ГПС региона. Прибывшие на место огнеборцы установили возгорание электрощита в кабинете завхоза.

«Эвакуация не потребовалась, учеников в здании не было. 7 человек персонала самостоятельно эвакуировались в безопасное место», — отметили в ведомстве.

Здание было обесточено бригадой РЭС, после чего пожарные ликвидировали возгорание и установили дымоотсос для устранения задымления. В результате занятия для учеников 9-11 классов отменили, младшеклассников перевели во второй корпус.