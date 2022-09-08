Челябинск, 8 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 сентября откроет 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По информации управления дорог «Южный Урал», на трассе был проведён капитальный ремонт. Теперь на всём маршруте между двумя мегаполисами Урала в каждую сторону будет по четыре полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент откроет третий пусковой комплекс Екатеринбургской КАД. Церемония состоится по видеосвязи.