Варшава, 8 сентября 2022, 09:12 — REGNUM Польский Совет по денежно-кредитной политике повысил размер базовой процентной ставки до 6,75%, сообщил на своем сайте Национальный банк Польши.
Ставка была на таком уровне в стране в последний раз 20 лет назад. Уровень процентной ставки в Польше поднимат уже одиннадцатый раз подряд. В октябре 2021 года она составляла 0,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Еврокомиссия одобрила план поддержки польской экономики на общую сумму свыше $35 млрд.
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