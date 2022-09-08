Ульяновск, 8 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Цильнинском районе Ульяновской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорожный участок в посёлке Цильна. Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам проверки безопасности дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По данным надзорного ведомства, участок межмуниципальной дороги, проходящий по улице Промышленной в посёлке Цильна, не соответствовал государственному стандарту. Правоохранители выявили многочисленные неровности, просадки, колеи и участки с повреждением покрытия проезжей части.

По данному факту прокурор внёс представление. После вмешательства надзорного ведомства областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» отремонтировал проблемную дорогу и привёл её в надлежащее э состояние.

Отметим, что ранее по требованию прокуратуры обеспечено водоснабжение в посёлке Тереньга. В ведомстве поясняли, что до проверки государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» не принимало мер к ремонту водоразборной колонки, в результате были нарушены права жителей близлежащих домов на получение доступной питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области после прокурорского иска суд принял решение о возвращении бассейна детской больнице, переданного в аренду студии при отсутствии медицинской лицензии.

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