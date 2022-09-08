Москва, , 09:11 — REGNUM Все постсоветские годы российская власть считала солью земли русской все самое прозападное население с максимальными возможностями на Западе, что только есть в стране, максимально при этом оглупляя патриотическую часть населения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И тут возникает вопрос, что считалось солью земли на протяжение последних тридцати лет, если не больше? Такой прозападный челок. Вы туда ухали — умницы, вы назад приехали — лапоньки, вы говорите по-английски и являетесь прозападно-наблатыканными? Вы соль земли нашей! И создавать мы будем таких еще больше. И культура будет у нас такая, и образование будет у нас такое», — заявил Кургинян.

По его словам, в одночасье всю эту ситуацию не изменить, даже если сказать системе делать диаметрально противоположное. Более того, никакого желания у российской элиты и власти отказываться от предыдущего курса западоцентризма нет и в помине.

«Воспроизводится некий кластер в обществе (простите, более 10 млн), который настроен на свою волну, и которому все что говорится патриотическое, ему все до фени. Конечно, у нас 83 млн взрослого населения, давайте посмотрим, что там происходит. Там ведь тоже происходят отнюдь не такие благополучные тенденции, как кажется. Никто это население не патриотизирует. Его превращаются в определенного потребителя, чуть-чуть патриотического, чуть-чуть приблатненного и такого упрощенного», — продолжил эксперт.

В сложившейся ситуации СМИ нашей страны начинают работать на рейтинг, а политики — на электорат, в связи с чем вся регрессивная тенденция в области культуры, информационной политики и так далее, воспроизводится снова и снова с наращивает степени упрощенчества.