Власть продолжает пестовать западников и опрощать патриотов — Кургинян
Москва, 8 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Все постсоветские годы российская власть считала солью земли русской все самое прозападное население с максимальными возможностями на Западе, что только есть в стране, максимально при этом оглупляя патриотическую часть населения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, в одночасье всю эту ситуацию не изменить, даже если сказать системе делать диаметрально противоположное. Более того, никакого желания у российской элиты и власти отказываться от предыдущего курса западоцентризма нет и в помине.
В сложившейся ситуации СМИ нашей страны начинают работать на рейтинг, а политики — на электорат, в связи с чем вся регрессивная тенденция в области культуры, информационной политики и так далее, воспроизводится снова и снова с наращивает степени упрощенчества.