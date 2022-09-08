Москва, 8 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Все постсоветские годы российская власть считала солью земли русской все самое прозападное население с максимальными возможностями на Западе, что только есть в стране, максимально при этом оглупляя патриотическую часть населения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«И тут возникает вопрос, что считалось солью земли на протяжение последних тридцати лет, если не больше? Такой прозападный челок. Вы туда ухали — умницы, вы назад приехали — лапоньки, вы говорите по-английски и являетесь прозападно-наблатыканными? Вы соль земли нашей! И создавать мы будем таких еще больше. И культура будет у нас такая, и образование будет у нас такое», — заявил Кургинян.

По его словам, в одночасье всю эту ситуацию не изменить, даже если сказать системе делать диаметрально противоположное. Более того, никакого желания у российской элиты и власти отказываться от предыдущего курса западоцентризма нет и в помине.

«Воспроизводится некий кластер в обществе (простите, более 10 млн), который настроен на свою волну, и которому все что говорится патриотическое, ему все до фени. Конечно, у нас 83 млн взрослого населения, давайте посмотрим, что там происходит. Там ведь тоже происходят отнюдь не такие благополучные тенденции, как кажется. Никто это население не патриотизирует. Его превращаются в определенного потребителя, чуть-чуть патриотического, чуть-чуть приблатненного и такого упрощенного», — продолжил эксперт.

В сложившейся ситуации СМИ нашей страны начинают работать на рейтинг, а политики — на электорат, в связи с чем вся регрессивная тенденция в области культуры, информационной политики и так далее, воспроизводится снова и снова с наращивает степени упрощенчества.