Тель-Авив, Израиль, , 09:10 — REGNUM Израиль выразил несогласие с призывами США пересмотреть правила ведения боевых действий на оккупированном Западном берегу реки Иордан и продолжил проводить почти ежедневные операции, в ходе которых были убиты десятки палестинцев, как передает агентство Reuters.

Яир Лапид Mfa.gov.il

«Никто не будет диктовать нам правила ведения боевых действий, когда мы сами сражаемся за свои жизни», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид на военной церемонии в Хайфе 7 сентября, повторив предыдущие высказывания министра обороны Бени Ганца.

Госдепартамент США 6 сентября заявил, что Вашингтон призовет Израиль пересмотреть правила ведения боевых действий, после того как израильская армия пришла к выводу, что журналистка «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех, погибшая 11 мая 2022 года, скорее всего, была случайно застрелена израильским солдатом.

«Израиль выразил сожаление в связи с гибелью журналистки. Это была трагедия, произошедшая в результате инцидента, в ходе которого был сильный вражеский огонь… ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) никогда намеренно не стреляет в невинных людей», — сказал Лапид.

Израиль активизировал свои вторжения на Западный берег после волны уличных нападений палестинцев в израильских городах.

Ганц сказал, что Палестинская автономия должна сделать больше для обуздания боевиков.

«Распространение оружия и отсутствие контроля вредят как палестинскому народу, так и самой Палестинской автономии», — заявил Ганц.

Представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юссеф назвал высказывания Ганца «отчаянными».

«Только Израиль несет ответственность за ежедневные убийства нашего народа», — сказал он.

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