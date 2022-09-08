Тель-Авив, Израиль, 8 сентября 2022, 09:10 — REGNUM Израиль выразил несогласие с призывами США пересмотреть правила ведения боевых действий на оккупированном Западном берегу реки Иордан и продолжил проводить почти ежедневные операции, в ходе которых были убиты десятки палестинцев, как передает агентство Reuters.

Яир Лапид
Яир Лапид
Mfa.gov.il

«Никто не будет диктовать нам правила ведения боевых действий, когда мы сами сражаемся за свои жизни», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид на военной церемонии в Хайфе 7 сентября, повторив предыдущие высказывания министра обороны Бени Ганца.

Госдепартамент США 6 сентября заявил, что Вашингтон призовет Израиль пересмотреть правила ведения боевых действий, после того как израильская армия пришла к выводу, что журналистка «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех, погибшая 11 мая 2022 года, скорее всего, была случайно застрелена израильским солдатом.

«Израиль выразил сожаление в связи с гибелью журналистки. Это была трагедия, произошедшая в результате инцидента, в ходе которого был сильный вражеский огонь… ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) никогда намеренно не стреляет в невинных людей», — сказал Лапид.

Израиль активизировал свои вторжения на Западный берег после волны уличных нападений палестинцев в израильских городах.

Ганц сказал, что Палестинская автономия должна сделать больше для обуздания боевиков.

«Распространение оружия и отсутствие контроля вредят как палестинскому народу, так и самой Палестинской автономии», — заявил Ганц.

Представитель Организации освобождения Палестины Васель Абу Юссеф назвал высказывания Ганца «отчаянными».

«Только Израиль несет ответственность за ежедневные убийства нашего народа», — сказал он.

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