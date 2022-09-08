Баку, , 09:09 — REGNUM Приграничные позиции азербайджанской армии были обстреляны подразделениями вооружённых сил (ВС) Армении. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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По данным военного ведомства, обстрелы якобы продолжались с 21:00 (20:00 мск) 7 сентября до 04:00 (03:00) 8 сентября.

«С перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Агдам Товузского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС Азербайджана в ответ принимали соответствующие меры.

Напомним, Баку регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван каждый отрицает эти обвинения. После «перерыва» во второй половине августа, обвинения возобновились в начале сентября.

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