Барнаул, , 09:09 — REGNUM Инициативу возврата гражданам РФ пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Хорошая инициатива, которую я поддерживаю. Справедливая Россия в принципе предлагает отменить «пенсионную реформу» и без каких-либо оговорок вернутся к советской «солидарной» пенсионной системе, когда размер пенсии зависит исключительно от стажа, зарплаты и заслуг выходящего на пенсию.

Попытку ввести так называемую, накопительную часть пенсии, следует признать провальной и вернуть гражданам 1967 г. р. и младше, которые эту накопительную часть до 2014 года формировали, направленные туда средства не тогда, когда они выйдут на пенсию, а уже сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о «приватизации» пенсионных накоплений граждан — именно такая формулировка была использована — вошло в совместную презентацию Минфина и Центробанка, которую представили министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Предлагается дать возможность гражданам, имеющим пенсионные накопления, инвестировать их по своему выбору, но при соблюдении ряда критериев, сообщают «Ведомости».

Читайте также: Минфин предложил передать пенсионные накопления в собственность граждан