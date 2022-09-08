Грозный, , 09:08 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который избил свою 12-летнюю дочь. Решение об уголовном преследовании жестокого родителя было принято прокуратурой республики, отменившей ранее вынесенное сотрудниками МВД незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок Pxhere.com

Из материалов следствия стало известно, что в июле 2022 года в больницу была доставлена 12-летняя девочка, на теле которой были множественные телесные повреждения насильственного характера. Как выяснилось, ребенка избил собственный отец во время ссоры с её матерью.

«Установлено, что побои нанесены малолетней ее отцом во время конфликта на бытовой почве с супругой. Полученные травмы квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести. <…> После дополнительной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»)», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время родителя поставили на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних, расследование уголовного дела продолжается. Отцу грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне мать в гневе проткнула насквозь ножом ногу своему четырехлетнему ребенку и стала фигурантом уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне женщина ранила своего четырехлетнего сына