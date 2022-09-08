Сана, , 09:11 — REGNUM Сотни жителей Йемена стали жертвами подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасах, начиная с 2019 года. Как сообщает Khabar, с подробным докладом по ситуации в стране выступила организация Yemeni Landmine Monitor.

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По последним данным, на территории страны различными вооружёнными группировками установлено более двух миллионов мин. Зачастую, на минах подрываются не военные, а местное население.

«Мы задокументировали с середины 2019 года гибель 426 мирных мирных жителей, в том числе 101 ребенка и 22 женщин, а также 568 раненых, в том числе 216 детей и 48 женщин. Это происходит из-за большого количества установленных мин и взрывных устройств, а также из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на полях войны в ряде провинций», — говорится в докладе Yemeni Landmine Monitor.