Будапешт, 8 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. От своих требований к Евросоюзу исключить из санкционных списков бизнесменов из России Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова временно отказались власти Венгрии. Об этом 8 сентября сообщает американское издание Politico.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Уточняется, что председательствующая в Совете ЕС Чехия и Венгрия смогли достичь договорённости в этом вопросе. При этом указывается, что венгерская сторона только временно отказалась от своих требований и может вновь заявить о них перед новым продлением действия санкций против России.

В то же время отмечается, что такие требования Будапешта могли поспособствовать срыву продления действия антироссийских санкций Евросоюза.

Отметим, накануне Венгрия обратилась к властям ЕС с просьбой об исключении трёх российских бизнесменов из списка санкций сообщества.