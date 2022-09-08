Уфа, , 09:08 — REGNUM Предприятия Башкирии вошли в число лидеров экспортеров по Поволжью по версии всероссийской премии «Экспортер года». Об этом 8 сентября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что по решению комиссии, в которую вошли представители федеральных структур, центров поддержки экспорта, российского экспортного центра и объединений предпринимателей эти предприятия достигли наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Так, башкирское предприятие, которое поставляет контент и оборудование для телекома, заняло второе место в номинации «Экспортер года в сфере услуг». А крупнейший в России производитель весов из Башкирии занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG».

Назаров отметил, что компания из Башкирии, производящая кальцинированную, пищевую и каустическую соду, стала второй в номинации «Ответственный экспортер ESG» в числе крупного бизнеса.

Он отметил, что призеры данного конкурса являются активными получателями мер государственной поддержки.

Чиновник напомнил, что в 2021 году из бюджета Башкирии на поддержку экспортной деятельности было выделено 130 млн рублей. При этом объем поддержанного экспорта составил свыше трех млрд рублей.