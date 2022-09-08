Донецк, 8 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 8 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:40 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что провокации киевских войск в отношении буровых платформ в Чёрном море не оставили Крым без газа — регион готов к предстоящему отопительному сезону.