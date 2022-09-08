Владивосток, 8 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Каждый человек должен иметь возможность распоряжаться данными о себе, чтобы никто ни при каких условиях без его согласия не мог придавать публичности даже достоверные данные о нём. При этом на сегодняшний день в России ответственность за разглашение персональных данных смешная. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

TheDigitalWay Персональные данные

Омбудсмен в беседе с РИА Новости указала на необходимость жёстко реализовывать наработки законодателей в этой сфере, так как о человеке можно сегодня свободно собрать любые данные, купив, например, базу ГИБДД или поликлиники.

«Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жёстко, — подчеркнула Москалькова. — Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных».

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При этом она добавила, что и сами граждане должны научить распоряжаться данными о себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Александр Партин заявил, что от утечек данных страдает не государство, а люди, а штрафы взимаются в пользу государства.

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