Дальнегорск, Приморский край, 8 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В городах и населённых пунктах Приморья, отрезанных от «большой» земли рухнувшими во время тайфуна мостами и размытыми дорогами, начался бензиновый ажиотаж, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерия Иванова ИА REGNUM Очередь на заправке

Читайте также: В Приморье без света после тайфуна остаются более 40 населённых пунктов

Сильные ливни нарушили автосообщение в части районов края. Смытые мосты и переливы на дорогах привели к транспортному коллапсу. Отменены рейсы междугородних автобусов с севера Приморья: Тернея, Дальнегорска, Кавалерово, Чугуевки и других населённых пунктов.

Валерия Иванова ИА REGNUM Очередь на заправке

Местные жители, не надеясь на быстрое восстановление автосообщения атакуют автозаправочные станции, выстраиваются в длинные очереди, чтобы запастись топливом.

В региональных телеграм-каналах приморцы пишут, что билеты на самолёт из Дальнегорска во Владивосток на ближайшие несколько дней уже раскуплены.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 сентября без электричества остаётся 41 населенный пункт, в которых проживает более 10 тыс. приморцев. Без автосообщения оказались населённые пункты в десяти муниципалитетах.