Оренбург, 8 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года в водоёмах произошло 43 несчастных случая, сообщили в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Алексей Максютов Река

По данным ведомства. Утонул 41 человек. Среди жертв несчастных случаев семеро детей.

Вечером 7 сентября в посёлке Батурино Переволоцкого района нашли тело мужчины. Пляж для купания не был оборудован.

Стоит отметить, 1 сентября, в День знаний, инспекторы ГИМС проводили открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Специалисты подробно рассказали детям о причинах возникновения и последствиях чрезвычайных ситуаций на воде, давали советы и рекомендации по профилактике и оказании помощи пострадавшим.