Тирасполь, 8 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Жители Гагаузской автономии Молдавии хотя развития отношений с Россией, несмотря на позицию властей Молдавии. Об этом 7 сентября на телеканале «Первый Приднестровский» заявила депутат народного собрания Гагаузии Елена Юрченко.

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«Вектор развития Гагаузии — это Российская Федерация. Власти Гагаузии не могут игнорировать мнение наших жителей», — сказала депутат.

Юрченко напомнила, что в 2014 году в Гагаузии прошёл референдум, на котором большинство граждан автономии проголосовали за то, что в случае утраты Молдавией суверенитета, Гагаузия оставляет собой право на самоопределение.

Стоит отметить, что в 2014 году на референдуме в Гагузии также задавался вопрос о выборе между Таможенным союзом (РФ, Белоруссия, Казахстан) и Евросоюзом. За ТС проголосовали 68 182 человек, а за ТС — 1718. В Кишинёве не признали референдум.