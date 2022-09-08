Москва, , 08:57 — REGNUM Современная России, выстроенная под вхождение в Запад, должна полноценно на всех уровнях встать на рельсы противостояния с ним, для чего ей необходимо обзаветись соответствующим языком, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью журналисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог отметил, что все прошедшие 30 лет российская власть и создавала систему государства, и воспитывала народные массы с определенной целью — дружбы с Западом и вхождение Запад. И это дает о себе знать в ситуации, когда наша страна вступила в жесточайшую конфронтацию с Западом.

«Мы не ощущаем, насколько много наработала система в обществе. Она создала этот конформизм. И сегодняшняя система, она же и опирается, по существу, на совокупного патриотического обывателя. Она не хочет его тревожить, потому что обыватель не хочет тревожиться. Там все создано соответствующим образом. Все: начиная со средств массовой информации и кончая экономикой. Все создано определенным образом и в определённых целях», — заявил Кургинян.

По его словам, система, будь то политическая или информационная в России говорит на том языке, который был создан не под мобилизацию народа и не под общество, которое начнет напрягать свои силы, а под умеренную расслабуху с легким патриотическим привкусом в духе «будем петь, будем гулять за тебя Родина-мать».

«Вся эта система, все ее институты, все виды министерств, они организованы были под это, и люди были набраны под это. Они это и воспроизводили. Теперь им взяли и сказали, что им надо делать диаметрально противоположное. Ну они же не машина «Вольво» вперед-назад. Это же люди. Они говорят на языке «вперед», а им говорят «назад». У них нет языка «назад» по-настоящему», — продолжил эксперт.

Он отметил, что проблема заключается в том, что язык нынешней системы вступает в острое противоречие с действительными потребностями. А проблема выстраивания России в противостоянии с Западом — это проблема десятилетий, поэтому у России нет никакой другой возможности кроме как защищаю данную систему и используя ее ресурсы, одновременно бережно и аккуратно нечто к ней добавлять и встраивать. Но не реформировать, ибо реформ она не выдерживает и скатывается в перестройку с последующим развалом.