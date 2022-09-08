Москва, , 09:07 — REGNUM Руководству Польши следует вспомнить историю, прежде чем заявлять о подготовке к конфликту с Россией. Так глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление замминистра обороны Польши Марцина Оцепы.

Эрнест Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1938

Оцепа 7 сентября заявил о том, что в ближайшие несколько лет возможен вооружённый конфликт между Россией и Польшей. В связи с этим польское оборонное ведомство приступило к масштабному перевооружению армии.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Польши намерено закупить большое количество танков, самоходной артиллерии, беспилотников и РСЗО, а также довести численность армии до 300 тыс. человек.

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