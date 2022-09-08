Москва, 8 сентября 2022, 09:07 — REGNUM Руководству Польши следует вспомнить историю, прежде чем заявлять о подготовке к конфликту с Россией. Так глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление замминистра обороны Польши Марцина Оцепы.

Эрнест Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1938
Эрнест Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1938

Оцепа 7 сентября заявил о том, что в ближайшие несколько лет возможен вооружённый конфликт между Россией и Польшей. В связи с этим польское оборонное ведомство приступило к масштабному перевооружению армии.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Польши намерено закупить большое количество танков, самоходной артиллерии, беспилотников и РСЗО, а также довести численность армии до 300 тыс. человек.

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