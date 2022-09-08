Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновской области на рассмотрение Законодательного собрания региона внесён законопроект, предусматривающий развитие пчеловодства. Соответствующий законопроект разработан двумя депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Восковой бочонок с луговым медом Александр Погожев © ИА REGNUM

Авторами законопроекта «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области» указаны единороссы, спикер парламента Валерий Малышев и глава комитета по аграрной политике Вячеслав Ковель. Проект устанавливает полномочия исполнительных органов Ульяновской области и предусматривает поддержку деятельности в сфере пчеловодства.

«Предлагаемый законопроект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции пчеловодства, обеспечение её качества и безопасности», — говорится в документе.

Как следует из предлагаемого проекта, планируется утвердить уполномоченный орган для государственного управления в сфере развития пчеловодства, утвердить программу по развитию пчеловодства, порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки,

Также законопроектом предусмотрен мониторинг в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области, формирование и ведение реестра пчеловодческих хозяйств, проведение ежегодных областных конкурсов.

«Реестр представляет собой государственный информационный ресурс Ульяновской области, содержащий достоверные систематизированные сведения о пчеловодческих хозяйствах, принадлежащих им объектах пчеловодческой инфраструктуры и производимой ими продукции пчеловодства», — отмечается в проекте решения.