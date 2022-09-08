Ульяновск, 8 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области на рассмотрение Законодательного собрания региона внесён законопроект, предусматривающий развитие пчеловодства. Соответствующий законопроект разработан двумя депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Восковой бочонок с луговым медом

Авторами законопроекта «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области» указаны единороссы, спикер парламента Валерий Малышев и глава комитета по аграрной политике Вячеслав Ковель. Проект устанавливает полномочия исполнительных органов Ульяновской области и предусматривает поддержку деятельности в сфере пчеловодства.

«Предлагаемый законопроект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции пчеловодства, обеспечение её качества и безопасности», — говорится в документе.

Как следует из предлагаемого проекта, планируется утвердить уполномоченный орган для государственного управления в сфере развития пчеловодства, утвердить программу по развитию пчеловодства, порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки,

Также законопроектом предусмотрен мониторинг в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области, формирование и ведение реестра пчеловодческих хозяйств, проведение ежегодных областных конкурсов.

«Реестр представляет собой государственный информационный ресурс Ульяновской области, содержащий достоверные систематизированные сведения о пчеловодческих хозяйствах, принадлежащих им объектах пчеловодческой инфраструктуры и производимой ими продукции пчеловодства», — отмечается в проекте решения.