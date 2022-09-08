Магас, , 08:55 — REGNUM Родители дошкольников в Ингушетии пожаловались на поборы в детских садах. Якобы их заставляют сдавать деньги на приобретение различного инвентаря. В ситуацию вмешался республиканский минобр, объяснив на своем сайте, что никаких денег с родителей собирать не должны, а о всех случаях поборов попросили сообщать лично министру и одновременно вице-премьеру Эсет Боковой.

Детский сад Adm44.ru

«Доводим до вашего сведения, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды дошкольного образовательного учреждения. При возникновении подобных ситуаций просим вас направлять официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Республики Ингушетия — министра образования и науки Республики Ингушетия Боковой Э. И.», — говорится в сообщении минобра в телеграм-канале.

В комментариях к нему одни из родителей делились информацией о сборах денежных средств, в том числе на приобретение кулеров, камер видеонаблюдения, жалюзи и штор. Другие задавались вопросом, если не родители и не минобр должен покупать кулеры и шторы, тогда кто обеспечит детские сады всем необходимым.

«Почему это всë вышеперечисленное ложится на плечи родителей?! У многих по 3-4 ученика в семьях — и для них это тяжёлое бремя! На халяльном заработке хотя бы семью прокормить, я не говорю про то, что школы обеспечивать камерами и жалюзи», — написал один из родителей.

«Очень интересно получается. Родители не обязаны сдавать деньги на нужны ДОУ, но и министерство или соответствующие структуры тоже не обязаны обеспечивать. А кто обязан тогда?! Я не вижу разницы между тем, что дают целый список того, что дошколятам надо для развития, и тем, что они собирают деньги, для того чтобы это всё приобрести. Если министерство не обеспечивает, кто должен?».