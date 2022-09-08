Владивосток, 8 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на брифинге по итогам VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что в ближайшее время посетит территорию Донбасса.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

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Трутнев пояснил, что в семи территориях освобождённой части Донбасса работают группы от регионов и представители полпредства.

«Я постараюсь в ближайшее время там тоже побывать. Там идёт большая работа. Она идёт квалифицированно. Мы рубежной датой считали первое сентября, потому что первого сентября должны были отрыться школы, должно было быть отопление в домах. Там всё в порядке. Мы стараемся помогать», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Зайцево и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).