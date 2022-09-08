Симферополь, , 08:55 — REGNUM Провокации киевских войск в отношении буровых платформ в Чёрном море не оставили Крым без газа — регион готов к предстоящему отопительному сезону. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил 8 сентября РИА Новости.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

В июне силы киевского режима атаковали три буровые платформы «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении. На вышках в момент ударов находились 109 человек, трое из них были ранены, семеро пропали без вести. На одной из платформ произошёл пожар.

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала [киевская] сторона в Чёрном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее также заверил, что отопительному сезону в регионе ничего не угрожает, он пройдёт в штатном режиме.

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